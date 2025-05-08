شهد الميناء البري بالعاصمة السودانية الخرطوم, توافد البصات السفرية القادمة من الولايات وذلك بعد افتتاحه من جديد بعد غياب طويل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف المشرفين على الميناء البري, عن وصول رحلتين من ولايات السودان. وكان الميناء قد توقف بسبب الحرب التي اشتعلت في الخرطوم, ودامت لأكثر من عامين مع توقف رحلات “البصات”, والتي عادت مجدداً بعد سيطرة الجيش على الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد غياب دام أكثر من عامين.. الميناء البري بالخرطوم يستقبل عدد من الرحلات السفرية و”البصات” تتوالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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