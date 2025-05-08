شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (أرغب في الزواج من أربعة رجال لأنو واحد ما بقضي)

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أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها في لقاء بأحد البرامج التي تم تصويرها بالشارع العام.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة كانت قد ظهر مع الإعلامي والممثل مصعب سومي, في برنامج المقالب والاستطلاعات الذي يقدمه في أماكن مختلفة.
الفتاة كشفت عن رغبتها بالزواج من أربعة رجال بمواصفات مختلفة, وأكدت أن الشرع طالما أحل للرجال التعدد في الزواج فلماذا لا يتيح لها.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها ترغب في الزواج من أربعة رجال لأن رجل واحد (ما بقضي) على حد تعبيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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