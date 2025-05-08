مقتل وإصابة مدنيين في الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش الأربعاء، مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بينهم 4 نساء جراء قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور .

وقالت في بيان، إن قوات الدعم السريع قصفت مدينة الفاشر “بدانات مدفع عيار 120 ما أدى وقوع قتلى وجرحى” . التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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