مواطنو وفعاليات محلية مروي يكرمون النابغة إسراء أحمد حيدر، الأولى في الشهادة السودانية‬

في موكب حاشد من أمام رئاسة محلية مروي إلى منطقة تنقاسي الرويس، نظم المواطنون والفعاليات والمؤسسات بالمحلية اليوم كرنفال تكريم الطالبة النابغة إسراء أحمد حيدر محمد أحمد الحاصلة على المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة السودانية بنسبة (97.1%) من مدرسة المتفوفات بنات بدنقلا.

بتشريف ممثل والي الشمالية الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ محجوب محمد سيدأحمد ووزير التربية والتعليم بالولاية الأستاذ تجاني محمد إبراهيم والمدير التنفيذي للمحلية الأستاذة سمية حسين وقائد ثاني قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي العميد ركن بدر الدين مصطفى وبحضور لجنة أمن المحلية ومدير وحدة مروي الإدارية ورئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية لواء ركن م وداعة الخير وداعة وإدارات التعليم بالوزارة والمحلية واللجنة المنظمة للفعالية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص وعدد من المعلمين وأسرة المحتفى بها.

ممثل حكومة الشمالية جدد التهنئة بإسم والي الشمالية للطالبة المتفوقة وأسرتها. وحيا مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفال وكل الجهات الرسمية والشعبية المشاركة في حفل التكريم. وأكد اهتمام ورعاية حكومة الولاية للتعليم والمتفوقين.

بدوره عبر وزير التربية والتعليم بالشمالية عن سعادته بالتكريم. مجددا التهاني لأسرة المتفوقة وإدارة ومعلمي مدرسة المتفوفات بدنقلا.

من جهتها أوضحت المدير التنفيذي للمحلية أن التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبير لتكريم النابغة إسراء يعكس مدى الإهتمام بالمتفوقين وما تحقق من نتائج مشرفة في الإمتحانات المؤجلة رغم التحديات التي صاحبت العام الدراسي.

مدير إدارة التعليم بالمحلية الأستاذ ابو عبيدة أحمد محمد حيا المشاركين والداعمين لبرنامج التعليم. مبيناً ان المحلية ستظل في مقدمة التفوق والنجاح.

إلى ذلك عبر ممثل اللجنة المنظمة للاحتفال خالد السر عيساوي عن فخرهم واعتزازهم بما حققته النابغة إسراء، مبيناً أنها فتحت الباب واسعاً للمضي قدماً في طريق التفوق والريادة، مشيداً بالتجاوب الكبير لحكومة الولاية ولمواطني ومؤسسات المحلية في دعم مبادرة التكريم.

فيما عبر ممثل أسرة المحتفى بها الأستاذ علي شاطر عن شكرهم وتقديرهم لكل المشاركين والداعمين لكرنفال التكريم، داعياً لأهمية دعم وتوفير مطلوبات العملية التعليمية بالمنطقة.