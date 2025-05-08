احتفالات الأهلي تتواصل بكأس آسيا للنخبة

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على إيقاع الفرح، تواصلت احتفالات النادي الأهلي بمناسبة تتويجه بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك من خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة ، خلال أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح “عبادي الجوهر أرينا” .
وشهد الحفل حضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وأكثر من 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي، الذين توافدوا للاحتفال بنجومهم بعد موسم آسيوي استثنائي أعاد “قلعة الكؤوس” إلى صدارة المشهد القاري.وأكد سمو وزير الرياضة في تصريح بهذه المناسبة أن: “لولا توفيق الله، ثم الدعم غير المحدود من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحققت هذه الإنجازات النوعية في قطاع الرياضة .
وتخللت الحفل فقرات فنية أحياها الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة موضي الشمراني، والفنان عايض، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي امتلأت به جنبات “الأرينا”.
كما شهد الحفل تكريم نجوم الفريق والجهازين الفني والإداري، في أجواء احتفالية تُجسد حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به الأندية السعودية، وتعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ ثقافة الإنجاز وتكريم من يصنعه .
جريدة المدينة
اسماء عثمان
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