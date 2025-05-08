حملة اصحاح بيئة كبرى داخل سوق كادوقلي وبعض الاحياء

نظمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع جنوب كردفان بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية محافظة كادوقلي وبدعم من منظمة انقاذ الطفولة حملة اصحاح بيئة كبرى بسوق مدينة كادوقلي وبمشاركة ٣٥ متطوعا من افراد الجمعية. واكد الاستاذ الطاهر محمد النور مشرف اشرافية الهلال الأحمر في تصريح (لسونا) أن الهدف من الحملة تقليل مخاطر امراض الوبائيات والتلوث والوقاية من الآثار السالبة الناتجة عن الأوساخ . واضاف قائلا ان السوق يشكل هدف استراتيجي لصحة الانسان والحيوان لذا جاء الاهتمام بنظافته اولا ونحن مقبلين على مواجهة فصل الخريف داعيا السلطات بمحافظة كادوقلي بتفعيل ألية اصحاح البيئة وسن قوانين ووضع وضوابط واجراءات قانونية صارمة للمخالفين، بجانب حث المجتمع بلعب دور اكبر فى التوعية بمخاطر الاوساخ وتحقيق شعار النظافة مسؤولية الجميع نحو انسان صحي معافي. وأعرب عن عظيم شكره وتقديره لوكالة السودان للانباء لاهتمامها بعكس الانشطة والبرامج الرامية لخدمة المجتمع آملا الأمن والاستقرار في ربوع السودان. سونا

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