السفارة الصينية في السودان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت

دعت السفارة الصينية في السودان رعاياها إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، بسبب تدهور الوضع الأمني وتزايد المخاطر الأمنية. وأوضحت السفارة في بيان لها أن الوضع في السودان يزداد سوءًا، مع نقص في إمدادات المياه والكهرباء والوقود. { الحدث السوداني

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