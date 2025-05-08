نشر أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع, بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق أفراد مليشيا الدعم السريع, للحظة إطلاقهم سراح “السجناء”, من سجن مدينة النهود. وكانت مليشيا الدعم السريع, قد اقتحمت مدينة النهود, التي تقع غرب كردفان, الأسبوع الماضي, ومارسوا فيها جرائم وانتهاكات كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وسط فرحة واعتراف منسوبيها.. شاهد لحظة أطلاق مليشيا الدعم السريع لسراح “السجناء” من سجن النهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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