شاهد بالفيديو.. قائد قوات درع الشمال “كيكل” يدخل في وصلة رقص “عفوية” مع (البنيات التلاتة)

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نشر الحكم السعودي علي القحطاني, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بمشاهدات عالية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استعاد الحكم السعودي, ذكرياته في السودان, الذي زاره وحل في ضيافة بعض أصدقائه قبل الحرب.
ووفقاً لما ذكر القحطاني, فإن المقطع القديم تم تصويره من إحفالية أقامها له صديقه الفنان عاصم البنا, بمزرعته بأحد أطراف الخرطوم.
https://www.facebook.com/reel/2527911500877738
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الحكم السعودي, وهو يغني في الإحتفالية أغنية صديقه الفنان عاصم البنا, (البنيات التلاتة).
وظهر في الإحتفالية قائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, ضمن الحضور, حيث تفاعل “كيكل” مع الأغنية بالرقص بطريقة عفوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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