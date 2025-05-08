حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمشاهدات ومشاركات عالية صاحبتها مئات التعليقات من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي تتوارى خجلاً من عريسها الذي ظهر بجوارها وهو يحاول وضع يدها على خده. العروس شعرت بخجل شديد رغم محاولة إحدى قريباتها مساعدتها على الإمساك بزوجها, وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خجل وحياء عروس سودانية من عريسها في ليلة زفافهما يثير اهتمام جمهور مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.