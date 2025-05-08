تناقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والمعلقين الذين تركوا علامات إستفاهمات كثيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول كشف عن تواجد القيادي بالدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, بأحد الملاعب العالمية. وظهر بقال, الذي كان يُعرف نفسه بأنه والي ولاية الخرطوم, قبل هروبه من القصر الجمهوري, وهو يتابع مباراة كرة قدم حضرها جمهور غفير. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفيديو قديم, يعود تاريخه للعام 2022, وتحديداً خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دولة قطر, وكان بقال, وقتها حاضراً مع عدد من الصحفيين السودانيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال يظهر بأحد الملاعب العالمية ويتابع مباراة كرة قدم.. تعرف على الحقيقة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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