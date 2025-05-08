نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو لقائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل” وهو يتوسط جنوده ويشاركهم الأكل بأحد المواقع التي يسيطرون عليها. https://www.facebook.com/reel/1807357976770526 قائد درع الشمال وبتواضع كبير, شارك الجنود الأكل في وجبة متواضعة جداً عبارة عن (كِسرة بموية), حيث ظهر “كيكل” وهو سعيد بمشاركة جنوده الوجبة المتواضعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد قوات درع الشمال “كيكل” يجلس وسط جنوده ويشاركهم الأكل في وجبة متواضعة عبارة عن (كِسرة بموية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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