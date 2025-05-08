الناطق باسم الجيش السوداني : “ندير معركتنا هذه ونحن موقنون بأن النصر آتٍ لا محالة”

الجيش السوداني - الناطق الرسمي أكد الناطق باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، تماسك القوات المسلحة والشعب السوداني. وأضاف في تصريحات صحافية: “ندير معركتنا هذه ونحن موقنون بأن النصر آتٍ لا محالة”. وتابع: “واثقون تمامًا من أننا سننتصر في هذه الحرب التي اعتبرناها تحديًا لكرامتنا الوطنية، واعتبرناها حربًا وجودية ستسجلها صفحات التاريخ”. ومضى قائلًا: “سنؤكد للعالم ومحيطنا العربي والإقليمي والدولي أننا أمة أبية، وأمة قوية، وأمة ماضية بإرادتها” . الحدث_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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