بهدفين مقابل هدف.. باريس يقهر آرسنال ويتأهل لمواجهة إنتر في نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي.حسم بي إس جي لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، ليكرر تفوقه بعد الفوز ذهابا بهدف في لندن.

تقدم باريس بهدفي فابيان رويز وأشرف حكيمي في الدقيقتين 27 و72، وقلص أرسنال الفارق بهدف وحيد سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 76.وسيلعب العملاق الباريسي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 31 مايو المقبل في ملعب أليانز أرينا ضد إنتر ميلان الذي أطاح ببرشلونة الإسباني بعد مواجهة مثيرة انتهت بفوزه 7-6 في مجموع المباراتين.ويحلم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بتضميد جراح باريس سان جيرمان الذي خسر نهائي عام 2020 أمام بايرن ميونخ، بينما جر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أذيال الخيبة بموسم صفري.

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