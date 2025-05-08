تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر في المقطع المطرب والممثل بطل مسلسل “ديالا” أحمد الجقر, وهو يغني في حفل خاص. كما أظهر المقطع اثنين من نجمات مسلسل “ديالا”, وهن يتفاعلن في الرقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية (الآمان بي), التي تغنى بها الجقر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجمات المسلسل السوداني “ديالا” يقدمن فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية (الآمان بي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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