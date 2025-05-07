تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر المطربة السودانية, الضجة مروة الدولية, وهي تغني في حفل حاشد بالقاهرة. ورددت المطربة مروة الدولية, خلال الحفل مقطع من أغنية جديدة تقول في مقطع منها (ما تقلدو الناس بالغصب الفالصو مهما لمع حديد). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن الأغنية جاءت رداً على سخرية البعض من الدولية, حيث أشار البعض إلى ارتداء الفنانة للذهب “الفالصو”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد السخرية منها بارتداء الذهب “الفالصو”.. الفنانة مروة الدولة ترد على المعلقين أثناء تقديمها وصلة غنائية في حفل حاشد: (الفالصو مهما لمع حديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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