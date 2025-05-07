شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام الفنانة إنصاف مدني.. شيخ الأمين “يجرتق” عريس سوداني وعروسته

تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, يشارك أحد حيرانه الأفراح بمناسبة زواجه. حيث قام الشيخ بالإشراف على مراسم “الجرتق”, وهي عادة سودانية تجرى عقب حفل الزفاف مباشرة, وتولى الشيخ “جرتق” العروسين وتلبيسهم “سبح” الجرتق. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بإحدى دول الخليج وحضره شيخ الأمين, تغنت فيه المطربة الشهيرة إنصاف مدني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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