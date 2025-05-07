بيان رسمي من السفير عبد الرحمن شرفي سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

أعرب عن رفضي القاطع للإعلان الصادر عن طغمة الاسلاميين ببورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة و سحب سفارة السودان في ابوظبي و القنصلية العامة بدبي ، والذي أُعلن في 6 مايو 2025. بإعتباره صادر عن جهة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني. ￼

إن العلاقات بين السودان والإمارات تمتد لعقود من التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل، وهي علاقات راسخة تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة. لا يمكن لمثل هذه المهاترات أن تمس بجوهر هذه العلاقات التاريخية النموذجية.

من هذا المنطلق، أؤكد على أستمراري في عملي باعتباري السفير الشرعي و الرسمي للسودان لدي دولة الإمارات العربية المتحدة و عدم أعترافي بالقرار الصادر بإنهاء عملي لأنه صادر من حهة لا تمتلك الشرعية و لاتمثل الشعب السوداني منوها الى أن قرار ترشيحي للعمل كسفير قد صدر من حكومة ثورة ديسمبر المجيدة و من هذا المنطلق أعلن عن استمرار سفارة جمهورية السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي في عملهما وتقديم خدماتهما للجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة كالمعتاد، دون أي تغيير أو انقطاع.و ذلك حرصا على مصالح البلاد العليا و على مصالح الجالية السودانية الكبيرة و المعروفة بوطنيتها و تميزها و دورها الرائد في بناء و طنها السودان و بعكسها دوما للوجه المشرق للشعب السوداني بما اكسبها حب و احترام و تقدير الشعب الاماراتي و قيادته على مر الحقب المختلفة من تاريخ العلاقات بين البلدين.

أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني وتقديري لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الإنساني والمساعدات السخية التي قدموها للشعب السوداني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. كما أشيد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية السودانية في الإمارات، والتي تعكس عمق الروابط الأخوية بين شعبينا.

أدعو إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

والله ولي التوفيق.

السفير عبد الرحمن شرفي

سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

7 مايو 2025