بالبدلة السوداء .. يسرا تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

خطفت النجمة الكبيرة يسرا الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث شاركت جمهورها صورًا جديدة نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

وظهرت يسرا في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية بدلة سوداء أنيقة أبرزت أناقتها المعهودة.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا باللون الأشقر على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية.

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهور ومحبي يسرا، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بأناقتها وجمالها في التعليقات، مشيدين بذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها.تعتبر يسرا من النجمات اللاتي يحرصن على التواصل الدائم مع جمهورهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة لحظات من حياتها وأحدث إطلالاتها الفنية والشخصية.

صدى البلد