الخارجية الإماراتية.. لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين

لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين نرفض التصريحات المؤسفة الصادرة عن مجلس الأمن والدفاع السوداني تصريحات مجلس الأمن والدفاع السوداني تكتيك تضليلي بهدف تقويض مبادرات السلام . الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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