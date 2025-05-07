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الخارجية الإماراتية.. لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين

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هبة علي 0 تبليغ

  • الخارجية الإماراتية.. لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين 1/2
  • الخارجية الإماراتية.. لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين 2/2

لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات بين البلدين

نرفض التصريحات المؤسفة الصادرة عن مجلس الأمن والدفاع السوداني

تصريحات مجلس الأمن والدفاع السوداني تكتيك تضليلي بهدف تقويض مبادرات السلام .

الحدث

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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