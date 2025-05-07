التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يدين العدوان علي المنشآت الحيوية للدولة

يدين العدوان علي المنشآت الحيوية للدولة و المرافق العامة للشعب السوداني و ” يؤكد علي تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الابي الصامد،، كما يعبر التحالف الديمقراطى عن تأييده ودعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها مجلس الامن والدفاع لحماية أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيه وشعبه
تابع التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية العدوان الغاشم علي سيادة الدولة السودانية والذي تم عبر استهداف مقدرات الشعب السوداني ومنشآته الحيوية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الغاشمة عبر وكلائها المحليين من المليشيات المتمردة ومرتزقتها العابرة للحدود في حادثة انتهكت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بعد الهزائم التي تلقتها المليشيات وحلفائها من قبل الجيش السوداني في الكثير من المعارك في المدن والقرى في وسط البلاد والخرطوم و كردفان والفاشر لجأت دولة الامارات واعوانها لهذا العدوان العاجز ظنآ منهما ان هذا الأسلوب سوف ينال من عزيمة الشعب السوداني والقوات المسلحة ويخضع الدولة السودانية لأطماعهم الاستعماريه .
أن الشعب السوداني المقاوم لم تهزمه المليشيات المتمردة عندما كانت بكامل عتادها وقوتها ودعمها من دولة الشر ولن تهزمه بعد ان انكسرت شوكتها وخاب سعيها في السيطرة على الدولة، ان الشعب السوداني الذي صبر وقاوم و قدم الاف الشهداء والجرحى، ووقف وساند جيشه وقيادته الثابتة والشجاعة ما زال يملك القوة والعزيمة للدفاع عن السيادة الوطنية ومقاومة الأخضاع وتحطيم اطماع الاستعمار الجديد ، فلن يزيده هذا العدوان إلا إصرارًا وعزيمة للنضال والكفاح من اجل استرداد كل شبر من أرض السودان
وتحقيق الامن الاستقرار الكامل.
يشيد التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية بالإجراءات التي اتخذها مجلس الامن والدفاع اليوم ويعتبرها خطوات جادة لحماية أمن وسيادة البلاد, كما يدعو التحالف جميع الدول الحرة و القوي الحية في العالم لإدانة هذا العدوان .
يدعو التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية الشعب السوداني في هذة اللحظات التاريخية الحرجة الي الوحدة والاصطفاف و الالتفاف حول حكومة بلاده وجيشها لمجابهة العدوان وتحقيق الانتصارات من اجل عودة الحياة في كافة المدن والقرى والارياف وان الهدف من هذا العدوان هو كسر روح المقاومة والروح المعنوية للشعب السوداني لذا يحب التصدي لهذة المؤامرات بكل قوة وعزم.
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