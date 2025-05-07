التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يدين العدوان علي المنشآت الحيوية للدولة

تابع التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية العدوان الغاشم علي سيادة الدولة السودانية والذي تم عبر استهداف مقدرات الشعب السوداني ومنشآته الحيوية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الغاشمة عبر وكلائها المحليين من المليشيات المتمردة ومرتزقتها العابرة للحدود في حادثة انتهكت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بعد الهزائم التي تلقتها المليشيات وحلفائها من قبل الجيش السوداني في الكثير من المعارك في المدن والقرى في وسط البلاد والخرطوم و كردفان والفاشر لجأت دولة الامارات واعوانها لهذا العدوان العاجز ظنآ منهما ان هذا الأسلوب سوف ينال من عزيمة الشعب السوداني والقوات المسلحة ويخضع الدولة السودانية لأطماعهم الاستعماريه .

أن الشعب السوداني المقاوم لم تهزمه المليشيات المتمردة عندما كانت بكامل عتادها وقوتها ودعمها من دولة الشر ولن تهزمه بعد ان انكسرت شوكتها وخاب سعيها في السيطرة على الدولة، ان الشعب السوداني الذي صبر وقاوم و قدم الاف الشهداء والجرحى، ووقف وساند جيشه وقيادته الثابتة والشجاعة ما زال يملك القوة والعزيمة للدفاع عن السيادة الوطنية ومقاومة الأخضاع وتحطيم اطماع الاستعمار الجديد ، فلن يزيده هذا ‏العدوان إلا إصرارًا وعزيمة للنضال والكفاح من اجل استرداد كل شبر من أرض السودان