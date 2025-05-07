ممثل الأمم المتحدة : باقون في السودان لأداء مهامنا الإنسانية

ابلغ القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان شيلدن يت وزارة الخارجية ان الأمم المتحدة باقية في البلاد و أن منظماتها المختلفة ستؤدي مهامها و لن تغادر البلاد خلافا لما اوردته بعض المواقع الاخبارية .

و قال ممثل الأمم المتحدة لدى لقائه السفير ادريس إسماعيل وكيل وزارة الخارجية المكلف بمكتبه بالوزارة اليوم ان هذه المنظمات جاءت من أجل خدمة المدنيين ولن تتخلى عنهم وهم في حاجة إلى خدماتها.

و قدم وكيل وزارة الخارجية المكلف تنويرا للممثل المقيم للأمم المتحدة حول العدوان الإماراتي على البلاد وآخرها الهجمات على بعض المواقع الحيوية بمدينة بورتسودان.

و قال الوكيل في تصريح لوكالة السودان للانباء انه أكد للمسؤول الاممي ان الوضع تحت السيطرة وان مطار بورتسودان عاود نشاطه.

سونا