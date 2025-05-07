ظاهرة ليلية شائعة قد تكشف سرا خطيرا عن صحتك

كشفت دراسة جديدة واسعة النطاق، أن ظاهرة شائعة أثناء النوم ليلا، قد تشير إلى علامة أكثر خطورة على الصحة.

وأكدت الدراسة أن الشخير الليلي، قد يكون علامة تحذيرية مبكرة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصة غير المنضبط منه.

وتعد الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة فلندرز ونشرت في مجلة “Nature Digital Medicine”، هي الأكبر من نوعها، وركزت على العلاقة بين الشخير المنتظم وضغط الدم، باستخدام تقنيات مراقبة منزلية دقيقة وطويلة الأمد.

ووجد الباحثون أن الأشخاص، خاصة الرجال في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن، والذين يشخرون بانتظام أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل وبارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

واعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها على مدى تسعة أشهر من أكثر من 12,000 مشارك حول العالم، باستخدام أجهزة تتبع النوم توضع تحت المراتب لمراقبة الشخير وانقطاع النفس النومي، إلى جانب أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال الدكتور باستيان ليشات، الباحث الرئيسي في الدراسة من كلية الطب والصحة العامة البريطانية: “لأول مرة، نتمكن من تأكيد وجود علاقة قوية وموثوقة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم”.

وأضاف: “أظهرت النتائج أن 15% من المشاركين – ومعظمهم من الرجال الذين يعانون من السمنة – يشخرون لأكثر من 20% من الليل، وهذا الشخير المنتظم ارتبط بزيادة واضحة في معدلات ارتفاع ضغط الدم”.

وأكد ليشات أهمية التعامل مع الشخير كعامل مؤثر في الرعاية الصحية وإدارة مشاكل النوم، لا سيما في سياق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو معالجته.

من جانبه، أشار البروفيسور داني إيكرت، مدير صحة النوم في جامعة فلندرز والمؤلف المشارك في الدراسة، إلى أن “الأشخاص الذين يشخرون بانتظام معرضون لخطر مضاعف تقريبًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، ويتضاعف هذا الخطر مرة أخرى إذا كانوا يعانون أيضًا من انقطاع النفس النومي”.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على ضرورة إدراج تقييم الشخير ضمن الفحوصات السريرية، واعتباره مؤشرًا صحيًا مهمًا قد يساعد في الكشف المبكر عن اضطرابات ضغط الدم.

وكالة سبوتنيك