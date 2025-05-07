وزير الزراعة والغابات: تأمين الصمغ العربي من التهريب

رأس د.أبوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات اجتماعاً موسعاً حول قضايا الصمغ العربي وتذليل العقبات التي تعترض صادر الصمغ في البلاد. وذلك بحضور شعبة مصدري الصمغ العربي و ممثلين من وزارة المالية والجمارك والأمن الاقتصادي والمسجل التجاري وأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر. وناقش الاجتماع الصعوبات التي تعترض صادر الصمغ العربي والوقوف على المشاكل وتأمين الصمغ العربي من التهريب . من جانبه استمع الوزير لشرح مفصل من شعبة مصدري الصمغ العربي عن التحديات والمشاكل التي تواجههم وتعترض تصدير الصمغ العربي. وامن الاجتماع على تشديد الرقابة على الحدود لمنع التهريب و تذليل العقبات. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع تشارك فيه كل الأطراف المعنية بتصدير الصمغ العربي بوضع استراتيجية واضحة باعتباره سلعة دولارية يتميز بها السودان دون غيره . سونا

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