وزير الصحة يتفقد جاهزية مستشفيات البحر الأحمر للاستجابة للطوارئ

جدد وزير الصحة المكلّف، د. هيثم محمد إبراهيم، التزامه بدعم خطط ومشروعات وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، مؤكداً توفير الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمات الطوارئ بكفاءة في الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد الثلاثاء بقاعة الحجر الصحي في بورتسودان، بحضور المدير العام المكلفة لقطاع الصحة بالولاية، د. أحلام عبد الرسول موسى، حيث تناول الاجتماع جاهزية الولاية لمواجهة الطوارئ الصحية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة عن الهجمات بالمسيرات، التي قد تسفر عن إصابات.

ودعا الوزير إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الدفاع المدني، غرفة الطوارئ، الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، ومستشفيات الشرطة والسلاح الطبي إلى جانب مستشفيات الطوارئ بالولاية، مشدداً على ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة خلال 24 ساعة لوضع خطة تدخل واضحة.

وأكد الوزير أهمية توفير الوقود للمستشفيات، لا سيما أقسام الطوارئ، لضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية، مشيراً إلى ضرورة جاهزية المرافق الصحية وتشغيلها بكفاءة.

كما شدد على أهمية توفير الإمدادات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، مؤكداً التزام الوزارة بضمان استقرار الخدمة الصحية وتعزيز دعم وزارة الصحة بالولاية خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أعربت د. أحلام عبد الرسول موسى عن شكرها للدعم الذي ظلت تقدمه وزارة الصحة الاتحادية، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لضمان استمرارية الخدمات.