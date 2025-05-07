أفاد مراسل “الشرق” بسماع دويّ انفجارات تبعها إطلاق كثيف للمضادات الأرضية التابعة للجيش في مدينة بورتسودان شرقي السودان، حيث ارتفعت أعمدة الدخان من محيط قاعدة بحرية تابعة للجيش السوداني. في الأثناء، نقل مراسل “الشرق” عن مصادر ميدانية قولها إن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان، وذلك لليوم الرابع على التوالي. الشرق للأخبار – السودان

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