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المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان

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اسماء عثمان 0 تبليغ

المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان

أفاد مراسل “الشرق” بسماع دويّ انفجارات تبعها إطلاق كثيف للمضادات الأرضية التابعة للجيش في مدينة بورتسودان شرقي السودان، حيث ارتفعت أعمدة الدخان من محيط قاعدة بحرية تابعة للجيش السوداني.

في الأثناء، نقل مراسل “الشرق” عن مصادر ميدانية قولها إن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

الشرق للأخبار – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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