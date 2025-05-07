الشمالية ترحب بدخول شركة ساني الصينية للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء

رحبت حكومة الولاية الشمالية بدخول شركة ساني للصناعات الصينية للولاية في مجال الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وبحث مدير عام الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية مهندس عمر علي صالح بمكتبه اليوم مع وفد شركة ساني للصناعات الصينية برئاسة مدير قطاع أفريقيا بالشركة ويلسون يو الزائر للولاية الشمالية، بحضور مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس محمد سيد أحمد فقيري ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة المكلف الأستاذ عبد الله العاز وممثل وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية مهندس ياسر محمد علي ومدير عام هيئة مياه الولاية مهندس عبد الناصر أحمد، بحث الترتيبات المتعلقة بمساهمة الشركة الصينية في حل مشكلة الكهرباء بعد إستهداف المليشيا المتمردة لمحطات الكهرباء بمحليتي دنقلا ومروي.

وأكد مدير عام الاستثمار والصناعة في تصريح (لسونا) أن وفد شركة ساني الصينية قدم خلال الاجتماع عرضا وشرحا مفصلا حول مراحل تنفيذ المشروع والمناطق المستهدفة التي سيتم فيها تركيب محطات كبيرة للطاقة الشمسية وأشار إلي أن زيارة الوفد للولاية الشمالية يمثل فتحا كبيرا لمعالجة مشكلة الكهرباء خاصة للمشاريع الزراعية والمشاريع الزراعية الاستثمارية والمرافق الخدمية لاسيما المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد وأضاف أن الاجتماع توصل لاتفاق مع الشركة لتوفير الطاقة الشمسية لصغار المنتجين والمراكز الصحية.

من جانبه قدم مدير قطاع أفريقيا بشركة ساني للصناعات الصينية ويلسون يو في تصريح (لسونا) شكره وتقديره لوالي الولاية الشمالية اللواء ركن م عبد الرحمن عبد الحميد لاعطائه الفرصة للشركة للوصول للسودان والولاية والوقوف على المشاريع الاستثمارية والمساهمة مع حكومة الولاية في حل مشكلة الكهرباء .

وأكد أن الوفد توصل من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المواقع ولقائه بمدير عام الاستثمار والصناعة وبعض القيادات أن مشكلة الولاية تكمن في قطاع الزراعة ومرفق المياه وأشار إلى أن الشركة لديها قسم متخصص في الطاقة البديلة وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية واضاف أن الشركة ليس هدفها البيع فقط بل خدمات مابعد البيع وتوطين الشركة بالسودان بتعيين موظفين محليين .