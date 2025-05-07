شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)

المصباح طلحة خاطب قائد كتائب البراء بن مالك, المصباح أبو زيد, التي تقاتل بجانب القوات المسلحة, عدد من جنوده بإحدى المواقع بالعاصمة السودانية الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد المصباح, أنهم في كتائب البراء, خرجوا في الساعات الأولى من المعركة لمساندة القوات المسلحة. وذكر في تصريحاته أنهم يأخذون قرارتهم من نفسهم, وقال في حديثه: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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