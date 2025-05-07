بالفيديو.. “جرتق” إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر “الترند”.. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي

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تصدر زواج إبنة الهرم الفني السوداني, كمال ترباس, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو الزواج على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الأسطوري شهدته إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة وشارك فيه عدد كبير من المطربين على رأسهم الفنانتين هدى عربي, وحنان بلوبلو.
صفحات موقع التواصل الاجتماعي نشرت عدد من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من الحفل, حيث أظهر مقطع متداول مؤخراً لحظات “الجرتق” التي تعقب مراسم حفل الزفاف.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع ظهرت من خلاله العروس وهي تتفاعل في الرقص على أنغام أغنيات الفنانة هدى عربي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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