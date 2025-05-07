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نشرت المذيعة السودانية الشهيرة ونجمة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة الشهيرة بإطلالة أنيقة وهي ترتدي الزي الأسود وكتبت عليها: (فإمضْ إن شِئتَ وأمطِر حيثُ شِئتَ لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي).
المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي, سارت على درب زوجها إبراهيم الميرغني, وقامت بإغلاق التعليقات على الصورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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