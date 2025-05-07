نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للمطربة السودانية الضجة مروة الدولية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الدولية, ظهرت خلال المقطع في لقطات رومانسية مع زوجها بعد أن أمسكته وبادلته الأحضان. كما دخلت المطربة الضجة في وصلة رقص رومانسية مع زوجها على أنغام أغنيتها التي تقول فيها: (حقي براي وملكي براي بقتل فيه وبضارب فيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإثارة الجدل..تحضن زوجها وتدخل معه في وصلة رقص رومانسية وهي تغني: (حقي براي وملكي براي بقتل فيه وبضارب فيه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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