«يرجى الانتباه».. تعيد منى للمسرح..!

بعد غياب طويل، تعود الممثلة الكوميدية منى شداد إلى خشبة المسرح الذي تعشقه والتي كانت بدايتها الفنية من خلاله في عام 1988، وذلك في مسرحية «السمكة والصياد» لتتوالى بعدها عليها الأعمال المسرحية حتى أصبحت من الفنانات اللواتي لديهن قاعدة جماهيرية محليا وخليجيا بفضل الله ومن ثم بفضل اختياراتها الدقيقة للأعمال التي تشارك بها، فهي تبحث عن الكيف وليس الكم.عودة شداد للمسرح ستكون من خلال بوابة المســرح البحــريني من خلال المسرحية الاجتماعية الكوميدية «يرجى الانتباه» وهي من تأليف وإنتاج محمد البردولي وإخراج نضال العطاوي ومن تمثيل سلوى بخيت «ام هلال»، أحمد الفرج، عادل جوهر، وفاء مكي، سلوى سليمان وشريفة الزياني وآخرين.

المسرحية من المقرر عرضها خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة مدرسة «برايتس العالمية» وتدور أحداثها بإطار كوميدي من خلال مناقشتها لعدد من المشاكل الاجتماعية التي تتعرض إليها الأسر في الخليج والوطن العربي

يذكر ان الممثلة الكوميدية منى شداد حاصلة على شهادة البكــالــوريوس من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت، وحاصلة أيضا على دورات في التمثيل من «المعهد العالي للفنون المسرحية» وكان آخر عمل مسرحي لها في الكويت مسرحية الأطفال «توتا والقردة شيتا» مع الشقيقتين هدى وسحر حسين، وقدمت عددا من البرامج منها برنامج «مع خالص التقدير» و«محطات فنية» عبر شاشة تلفزيون الكويت.

الأنباء الكويتية