“قال الرياضة هي ليست ترفيه”.. انعقاد الإجتماع المشترك بين والي الخرطوم ووزيرة الشباب والرياضة

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انعقد بالخرطوم الإجتماع المشترك بين والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزيرة الشباب والرياضة الاتحادية الأستاذة هزار عبدالرسول والوفد المرافق لها بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الأستاذ عوض حامد والمدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين.
و تناول اللقاء دور الوزارة في دعم القطاع الشبابي والرياضي بولاية الخرطوم بعد تاثره بالحرب والمؤسسات وإعادة إعمارها وعودة مقر الوزارة بامدرمان ومزاولة نشاطها إضافة للمرافق والمنشآت الرياضية التي تعرضت لعمليات تخريب ممنهج من قبل مليشيا المتمردة والتي استخدمت بعض المنشآت من الاستادات والملاعب كمنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة مما أدى إلى تدمير البن التحتية وسرقة المعدات الرياضية وكوابل الكهرباء.
ورحب والي الخرطوم بزيارة وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية لولاية الخرطوم وتواصلها مع حكومة الولاية لمتابعة الأوضاع خلال الفترة السابقة مؤكداً أن الأنشطة الرياضية لم تتوقف رغم ظروف الحرب مشيداً بدور القطاع الرياضي في تنظيم حملات للتبرع بالدم والنظافة واسهمت بصورة كبيرة في تحقيق أهدافها المرجوه بالمستشفيات وغيرها من المبادرات المجتمعية.
كما أثنى على نجاح مبادرة الرياضيين التي جاءت استجابة لنداء الوالي وساهمت في دعم الأسر المتأثرة ورعاية قدامى اللاعبين من خلال توفير الغذاء والعلاج ودعا الوالي لعقد لقاء شامل يضم كل القطاع الرياضي الشبابي وقدامي اللاعبين بولاية الخرطوم مع وزيرة الشباب والرياضة إضافة لتدشين الفعاليات الرياضية مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته الكشافة بولاية الخرطوم وقال الرياضة هي ليست ترفيه وإنما هي صحة بدنية وتمثيل للدوله في المحافل الدولية ورفع إسم السودان .
أوضحت الأستاذة هزار عبدالرسول وزيرة الشباب والرياضة ان الوزارات تدير العمل رغم شح الموارد ووعدت بدعم مناشط الشباب والرياضة بتقديم الدعم للمناشط الرياضة والشبابية بولاية الخرطوم ووعد بفتح باب التدريب الخارجي ليلبي حاجة التطور المواكبة .
كما قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولايه تقرير مفصلا عن الأوضاع بالمجلس وما إطلعت به خلال الفترة السابقة إضافة للتحديات التي شكلت تحديا في إعادة الموارد وحشدها لدعم الإعمار وعودة الدور لانشطتها كما تطرق للأنشطة التي نفذها المجلس الداعمة لمعركة الكرامة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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