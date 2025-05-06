والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن

تفقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم يرافقه المهندس محمد عوض نائب المدير العام لهيئة مياه الولاية سير أعمال الصيانة الجارية في محطتي مياه المقرن وبحري في إطار جهود الحكومة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الحرب وضمن خطة اعادة الاعمار التى انتظمت الولاية من اجل تطبيع الحياة المدنية تمهيداً لعودة المواطنين .

وأشاد الوالي بالروح الوطنية للعاملين في صيانة الطلمبات الساحبة مثمناً تفانيهم في إعادة تشغيل المحطات بعد توقف دام عامين. وأكد أن حكومة الولاية تعول بشكل كبير على الكفاءات الوطنية في خطة إعادة الإعمار لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه باعتبارهما يشكلان شريان الحياة للمواطنين بعد أن افلحت فى تشغيل محطة مياه سوبا وجبل اولياء .

وأعلن الوالي عن تقديم حوافز تشجيعية للفرق الفنية العاملة في صيانة الطلمبات تقديراً لجهودهم في مواجهة التحديات والعمل بإمكانات محدودة لإعادة تشغيل المحطات .

من جانبه كشف المهندس محمد عوض عن تعرض محطات المياه النيلية لدمار واسع ونهب للمكونات والمحولات على يد الميليشيا المتمردة مشيرا إلى أن الجهود الحالية ستسهم في تشغيل محطة بحري جزئياً خلال الأيام المقبلة لتخفيف أزمة العطش بعدد من أحياء محلية بحري كمرحلة اولى تمهيداً لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية المقدرة ب٣٠٠ ألف متر مكعب.

وأضاف أن الفرق الفنية تستعد للدخول إلى محطة المقرن بعد استكمال عمليات تنظيف الحشائش وإزالة الأجسام المتفجرة .

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