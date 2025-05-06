بعد قصف المحيط الداخلي لمطار بورتسودان المدني في الساعات الأولي من صباح اليوم.. وقصف فندق كورال بوسط بورتسودان وتجديد الإعتداء علي مزيد من مستودعات وخزانات الوقود بالمدينة .. بعد هذا تتضح حقيقة الحرب الإماراتية علي السودان .. دويلة الشر تقود حربها بنفسها .. هذه ليست حرب مليشيات .. هذه حرب مكتملة الأركان ومرتبة المراحل .. ■ سيتوسع بنك الأهداف المدنية والعسكرية داخل بورتسودان بغرض شل حركة الدولة والحكومة السودانية .. ■ الإمارات تخوض حربها ضد الشعب السوداني بالأصالة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر هذه ليست حرب مليشيات .. هذه حرب مكتملة الأركان ومرتبة المراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.