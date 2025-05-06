الخارجية المصرية تجدد الرفض القاطع لاستهداف المنشآت المدنية في بورتسودان

السودان و مصر أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بأشد العبارات الاستهداف المكثف، الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية، في مدينة بورسودان فجر اليوم ٦ مايو. وشددت مصر في بيان صادر عن الخارجية على خطورة التصعيد الأخير، وتأثيره شديد السلبية على جهود وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق. وجددت مصر رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية باعتبارها مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يضر بمقدرات الدولة، والحياة اليومية للمواطنين. سونا

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