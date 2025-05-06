اعتماد إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لإعادة افتتاح السوق المركزي بالخرطوم

اتفقت محلية الخرطوم وتجار السوق المركزي بالخرطوم على إعادة تشغيل السوق وفق رؤية جديدة بعد اعتماد إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة تشمل إزالة كل المظاهر السالبة حول الموقع، وحظر جميع النشاط التجاري غير المقنن في الشوارع ومداخل السوق.

وكشف الاجتماع الموسع مع تجار السوق برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وبحضور مدير قسم شرطة السوق المحلي ومدير قطاع خدمات الخرطوم جنوب بأنّ الإجراءات الجديدة لإعادة تنظيم السوق عقب تحريره من مليشيا الدعم السريع والتي كانت تستخدمه كقاعدة اقتصادية لبيع المنهوبات والسلاح والوقود، ستشمل خطة أمنية محكمة لمنع عودة التفلتات والتعديات بالموقع وحوله من بيع الخمور والسكن العشوائي والتي أفرزتها الحرب، إضافةً إلى نظافة شاملة وتعقيم للسوق ووضع ارتكاز ثابت من تشكيلات القوات الأمنية لمنع تجدد المخالفات، فضلاً عن إنارة السوق بالطاقة الشمسية وفتح الشوارع المغلقة وإزالة جميع مظاهر الحرب. واعتمد الاجتماع تشكيل لجنة من (10) أشخاص كممثلين لقطاعات التجار المختلفة بالسوق بغرض التنسيق مع المحلية فيما يلي تنمية وتطوير الخدمات بالشراكة مع التجار.

من جانبهم، أعلن تجار السوق المركزي، دعمهم الكامل لإعادة تشغيل السوق المركزي باعتباره من أكبر مواقع الخدمات على مستوى الولاية، معربين عن امتنانهم للقوات المسلحة والقوات المساندة الأخرى والتي حررت الموقع من براثن احتلال مليشيا الدعم السريع.

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