الدعاك: ولاية الجزيرة تمثل عمق إستراتيجي لذلك ستُنفذ فيها عدد من المشروعات المخططة

عقد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير اجتماعاً مع الهلال الأحمر القطري برئاسة الدكتور صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر القطري، بحضور عدد من قيادات الهلال الأحمر القطري وذلك بمباني الهلال الأحمر بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان.

وأشاد والي ولاية الجزيرة الخير بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر القطري، وتدخلاته المستمرة في مجال المساعدات الإنسانية التي قُدمت للمواطنين سيما في ولاية الجزيرة التي تم إجتياحها من أقصاها إلى أقصاها عدا محليتي المناقل والقرشي؛ مما أفقد الولاية بنيتها التحتية من محطات المياه والكهرباء وخروج كافة قطاعات الخدمات مضيفاً أنه وبفضل إنسانها الواعي المُدرك عادت الحياة إلى طبيعتها بتوفير الكثير من الخدمات.

وأشار السيد الوالي إلى الجهود التي بُذلت في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء الذي قامت فيه الولاية بشراء الزيوت للمحولات حتى عادت الكهرباء بنسبه تجاوزت ال 80%.وكذلك هناك عمل ملموس في مجال الطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب باستمرار مؤكداً أن هنالك حوجة للتدخلات في المستشفيات الريفية بولاية الجزيرة لأنها تعرضت لتدمير في بُنيتها التحتية مشيراً إلى حوجتها الماسة للعمل من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعمل الآن مما يسهم فى تخفيف الضغط على المواطنين.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر القطري الدكتور صلاح الدعاك أن ولاية الجزيرة تمثل عمق إستراتيجي لذلك ستُنفذ فيها عدد من المشروعات المخططة.

مؤكداً أن الهلال الأحمر القطري بدأ عمله من ولاية الجزيرة بعد اندلاع الحرب، وأن الشراكة بين الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة أصيلة في عمل المجال الصحي وتقديم المساعدات مشيراً إلى المساعدات التي تمت مُسبقاً في الولاية بالتنسيق مع وزارة الصحة والتي تم فتح صيدلية يتم خلالها منح الدواء مجاناً كما أن الهلال الأحمر القطري قدم جهاز مناظير وكذلك دعم مقدر .

وأضاف الدعاك أن الدعم الحالي لولاية الجزيرة هو نشاط سابق يضم أسعاف مجهز بشكل كامل وغرفة عناية مركزة وقوافل أخرى وهي كلها لخدمة انسان الجزيرة.

وأضاف الدعاك أن الهلال الأحمر القطري سيعمل خلال الفترة القادمة عبر دولة قطر لتوفير طاقة شمسية حتى تستقر خدمات الكهرباء .والمياه للمواطنين .