وزير الخارجية يثمن العلاقات الثنائية بين السودان والصين ويعرب عن تطلعه لإسهام الشركات الصينية في اعادة الاعمار

ثمن السفير عمر محمد احمد صديق وزير الخارجية المكلف العلاقات الثنائية بين السودان والصين قائلا “الصين شريك استراتيجي مهم” ، واعرب عن تطلعه إلى مساهمة الشركات الصينية في جهود إعادة البناء والإعمار في السودان لما تملكه من خبرات واسعة في هذا المجال .

وقال لدى مخاطبته حفل التكريم الذي اقامته الجالية السودانية بالتعاون مع السفارة السودانية في بكين بمناسبة انتهاء فترة عمله هناك قال ان تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار والحياة الكريمة ستظل في مقدمة أولوياته ويتطلب ذلك جهدا كبيرا لا من الحكومة وحدها بل من كل أبناء الشعب السوداني .

وتناول حجم الدمار الذي طال البلاد والذي تسببت فيه مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها ووصفه بالدمار الممنهج قائلا “مايحدث لايمكن مواجهته بجهد فردي او رسمي فقط بل يحتاج إلى وقفة وطنية من الجميع” . وأشاد بدور القوات المسلحة في مواجهة التمرد ودحره.

من جانبه اشادت نائبة رئيس البعثة السودانية ببكين الأستاذة ميمونة أحمد خالد بجهود السفير عمر صديق في تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان والصين .

وشكر المهندس محمد عبد الرحيم ممثل الجالية السودانية في بكين السفير عمر صديق على تعاونه المستمر مع الجالية ودعمه لانشطتها بجانب رعايته للطلاب السودانيين بالصين .

الجدير بالذكر أن السفير عمر صديق وزير الخارجية المكلف تخرج من من جامعة الخرطوم عام ١٩٧٨، ونال درجة الماجستير في العلوم السياسة والتحق بوزارة الخارجية عام ١٩٨٠، وتدرج في عدد من الادارات والمواقع داخل الوزارة وخارجها .