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مشاهد لاستهداف فندق مارينا في وسط مدينة بورتسودان بطائرة مسيرة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • مشاهد لاستهداف فندق مارينا في وسط مدينة بورتسودان بطائرة مسيرة 1/2
  • مشاهد لاستهداف فندق مارينا في وسط مدينة بورتسودان بطائرة مسيرة 2/2

مشاهد لاستهداف فندق مارينا في وسط مدينة بورتسودان بطائرة مسيرة دون وقوع خسائر بشرية.

“الحدث” تواكب الحرائق في المحيط الجنوبي لميناء بورتسودان بعد استهدافه بطائرة مسيرة.. ومديرة مكتبنا في السودان لينا يعقوب تكشف تفاصيل القصف على فندق مارينا.

الحدث السوداني

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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