مشاهد لاستهداف فندق مارينا في وسط مدينة بورتسودان بطائرة مسيرة دون وقوع خسائر بشرية. “الحدث” تواكب الحرائق في المحيط الجنوبي لميناء بورتسودان بعد استهدافه بطائرة مسيرة.. ومديرة مكتبنا في السودان لينا يعقوب تكشف تفاصيل القصف على فندق مارينا. الحدث السوداني

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