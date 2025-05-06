انفجارات وحرائق ضخمة بمحيط ميناء ومطار بورتسودان جراء قصف نفذته مسيرتان إلغاء رحلات جوية جراء القصف الذي تعرض له محيط ميناء ومطار بورتسودان القاهرة الإخبارية

كانت هذه تفاصيل خبر ⭕ انفجارات وحرائق ضخمة بمحيط ميناء ومطار بورتسودان جراء قصف نفذته مسيرتان والغاء الرحلات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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