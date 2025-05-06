الناطق الرسمي للحكومة: قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات لن تتوقف عند محطة المحكمة الدولية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية.

‏وقال الإعيسر في منشور له على منصة إكس ان الحكومة السودانية ستطرق كل باب يتيح لها الأقتصاص من الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوداني الصابر البطل الأبي، الذي دفع ثمناً باهظاً نتيجة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي إرتكبتها دولة الإمارات عبر رعايتها المستمرة لملايشيا الدعم السريع المتمردة.

‏وأضاف “إن كان قضاة محكمة العدل الدولية قد أوقفوا النظر في القضية لأسباب إجرائية، استناداً إلى المادة (9)، لا لأسباب جوهرية، فإن هناك محاكم دولية أخرى تقبل مثل هذه الدعاوى، وتحاكم المجرمين، وتنصف الشعوب، وتعاقب الحكومات التي تهدد استقرار البلدان وتقتل الأبرياء، وتحمي العدالة كما ينبغي لها أن تُحمى”.

سونا