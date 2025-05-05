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بدر للطيران: أضرار لطائرة جديدة جراء استهداف مطار بورتسودان

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هبة علي 0 تبليغ

  • بدر للطيران: أضرار لطائرة جديدة جراء استهداف مطار بورتسودان 1/2
  • بدر للطيران: أضرار لطائرة جديدة جراء استهداف مطار بورتسودان 2/2

تعرضت إحدى طائرات بدر للطيران من طراز B737-500 لأضرار متفرقة، جراء استهداف مليشيا الدعم السريع لمطار بورتسودان يوم أمس.
وبهذا الحادث، يرتفع عدد طائرات بدر للطيران المتأثرة بالحرب إلى 12 طائرة، حيث تعرضت 11 منها لتدمير كامل في مطار الخرطوم.

ورغم هذه الخسائر، تواصل بدر للطيران تشغيل رحلاتها إلى وجهاتها الخارجية بانتظام، دون أي تأثير على جدول الرحلات.

طيران بلدنا

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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