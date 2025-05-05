- 1/2
- 2/2
تعرضت إحدى طائرات بدر للطيران من طراز B737-500 لأضرار متفرقة، جراء استهداف مليشيا الدعم السريع لمطار بورتسودان يوم أمس.
وبهذا الحادث، يرتفع عدد طائرات بدر للطيران المتأثرة بالحرب إلى 12 طائرة، حيث تعرضت 11 منها لتدمير كامل في مطار الخرطوم.
ورغم هذه الخسائر، تواصل بدر للطيران تشغيل رحلاتها إلى وجهاتها الخارجية بانتظام، دون أي تأثير على جدول الرحلات.
طيران بلدنا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر للطيران: أضرار لطائرة جديدة جراء استهداف مطار بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.