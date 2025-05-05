بدر للطيران: أضرار لطائرة جديدة جراء استهداف مطار بورتسودان

تعرضت إحدى طائرات بدر للطيران من طراز B737-500 لأضرار متفرقة، جراء استهداف مليشيا الدعم السريع لمطار بورتسودان يوم أمس.

وبهذا الحادث، يرتفع عدد طائرات بدر للطيران المتأثرة بالحرب إلى 12 طائرة، حيث تعرضت 11 منها لتدمير كامل في مطار الخرطوم.

ورغم هذه الخسائر، تواصل بدر للطيران تشغيل رحلاتها إلى وجهاتها الخارجية بانتظام، دون أي تأثير على جدول الرحلات.

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