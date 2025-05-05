ما هي “الخطة المستحيلة” لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح

كشف مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي عن الخطة التي سيتبعها فريقه في مواجهة نجم برشلونة لامين يامال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة في ميلانو يوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان في الذهاب على ملعب مونتجويك 3-3، في مباراة تألق خلالها الدولي الإسباني، وسجل هدف الفريق الأول، وصنع عدة فرص خطيرة، وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة أيضاً”.

وخلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، ردّ إنزاغي على التساؤلات عن اللاعب، قائلاً: “لامين يامال؟ علينا أن نحاول منع الكرة من الوصول إليه، لكن هذا مستحيل. من الواضح أنه سيتعرض للرقابة من أحد لاعبينا،، وسنحاول الانتباه إليه جيداً”.

كما أبدى المدرب الإيطالي إعجابه بمهارات يامال، خاصة بعد رؤيته في الملعب، وقال: “بمشاهدته مباشرةً، ترى أنه موهبة مذهلة، وخطير للغاية – الجميع يمرر له الكرة. ما أعجبني أكثر هو سرعة بديهته؛ فهو يعرف دائماً الحركة المناسبة”.

وكشف إنزاغي عن ثقته في قدرة لاعبيه على الفوز في المواجهة، وقال: “الفريق يثق في ذلك وينتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. ضد برشلونة الذي يتميز بالاستحواذ والهجوم، وسنحتاج إلى ظهور إنتر بشكل قوي”.

وسيلعب الفائز ضد باريس سان جيرمان أو أرسنال في المباراة النهائية لدوري الأبطال في ميونيخ يوم 31 مايو الجاري.

الشرق