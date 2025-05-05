الفرقة السادسة مشاة: تدمير ثلاث مركبات قتالية وقتل 10 عنصرآ من المليشيا بالفاشر

تمكنت القوات المسلحة التابعة للفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، من تدمير ثلاث مركبات قتالية تتبع لمليشيا آل دقلو المتمردة، وقتل (10) من عناصرها، وإصابة (8) آخرين بجروح متفاوتة ، بمحيط مدينة الفاشر.

وقالت الفرفة السادسة ، أن المليشيا الإرهابية، قصفت يوم أمس الأحد مدينة الفاشر ب 6 دانات مستخدمة المدفع عيار 120 – 82 ملم ، وأسفر عنه إستشهاد مواطن ، وإصابة 12 آخرين بإصابات متوسطة ، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وجددت الفرقة في الإيجاز الصحفي، إستمرار حملات التمشيط داخل مدينة الفاشر، وذلك لمنع السرقات والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

اكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، أن الأوضاع تحت سيطرة القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها مشيرة إلى تقدمها ، وإنفتاحها في المحاور فضلاً عن تماسكها ، ووحدة صفوفها من أجل الدفاع عن قيادة الفرقة ، والفاشروتوجهت بالدعاء للمولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للشهداء الابرار ، والشفاء العاجل للجرحى الأبطال ، وعوداً حميداً للمفقودين.

سونا