تركي آل الشيخ يشوق جمهوره بعمل جديد يجمع محمد رمضان وكانيلو

شوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وقال تركي آل الشيخ: “يمكن نشوف قريب كانيلو مع النجم محمد رمضان”.

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن ملامح المرحلة المقبلة في قطاعي السينما والتلفزيون، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية على مستوى الإنتاج وجودة المحتوى، وذلك من خلال دعم مباشر من الهيئة، وموسم الرياض، واستوديوهات “BIG TIME”، وصندوق “BIG TIME” للأفلام.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه تلقى إحصائية حديثة حول نسب المتابعة والمشاهدة للفنانين في السينما والتلفزيون داخل المملكة خلال الأشهر الستة الأخيرة، كشفت عن تصدّر الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد لقائمة الأعلى مشاهدة في السينما، بينما جاءت مي عمر إلى جانب هشام ماجد في صدارة المسلسلات.

واعتبر آل الشيخ أن الفنان مصطفى غريب يُعد “أعلى نجم صاعد” في المملكة مؤخرًا، كما أشار إلى أن مسلسل “٨٠ باكو” حقق مفاجأة في نسب المشاهدة، بعد الأعمال التي تم ذكرها.

صدى البلد