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صلاح الولي: سوف تخرج بلادنا من هذه الأزمة قوية ومتماسكة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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  • صلاح الولي: سوف تخرج بلادنا من هذه الأزمة قوية ومتماسكة 2/2

علم السودان

قال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور صلاح حامد الولي: ناقشنا في اجتماع ولاة الولايات المشاكل والتحديات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وسوف تخرج بلادنا من هذه الأزمة قوية ومتماسكة.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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