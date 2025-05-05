المملكة تستثمر 39 مليار دولار في السيارات الكهربائيَّة

تستثمر المملكة أكثر من 39 مليار دولار لبناء منظومة عالميَّة المستوى للسيَّارات الكهربائيَّة، ويشمل ذلك مشروعات واسعة النطاق في مجالات تصنيع المركبات، وإنتاج البطاريات، والبرمجيَّات، والبنية التحتيَّة للسيَّارات الكهربائيَّة.جاء ذلك في تقرير اقتصادي بمناسبة انطلاق فعاليَّات المعرض الدولي للسيارات الكهربائيَّة الأحد بالرياض، والذي سيجمع كِبار المصنِّعين والمورِّدين المحليِّين والإقليميِّين والعالميِّين؛ لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتطوِّرة في مجال السيَّارات الكهربائيَّة وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

ويستقطب المعرض الذي سيُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات مئات العارضين، وآلاف الزوَّار من المشترين، ورجال الأعمال، وروَّاد الأعمال من المملكة، وجميع دول الشرق الأوسط.

ويسلِّط المعرض الضوء على أحدث التطورات في مجالات المركبات الكهربائيَّة، وتقنيات البطاريَّات، والبنية التحتيَّة للشحن، وحلول النقل الذكي، برًّا وجوًّا وبحرًا.

وتمَّ تصميم معرض المركبات الكهربائيَّة السعودي (EVS Saudi 2025)؛ لمواكبة هذا الزخم، من خلال توفير منصَّة مؤثِّرة للمستثمرين والمهتمِّين لعرض الابتكارات، وتأمين الشراكات، وإطلاق العنان للفرص التجاريَّة، في واحدة من أسرع أسواق السيَّارات الكهربائيَّة نموًّا في العالم.

وتبنَّت المملكة نهجًا إستراتيجيًّا متكاملًا لتسريع وتيرة التحول نحو وسائل النقل المستدامة، وعلى رأسها السيارات الكهربائيَّة، مستهدفةً رفع حصتها من مبيعات السيَّارات الجديدة إلى 25% بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد استثمرت المملكة ما يزيد عن 10 مليارات دولار في شركة «لوسيد»، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائيَّة، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.كما أعلنت عن إطلاق علامتها التجاريَّة الأولى في مجال السيَّارات الكهربائيَّة (سير)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع متخصِّص لإنتاج معادن بطاريَّات السيَّارات الكهربائيَّة.

وخصَّصت المملكة أكثر من 50 مليار دولار للاستثمار في صناعة وتجميع المركبات الكهربائيَّة على مدى العقد المقبل، ممَّا يعكس التزامها بتطوير هذا القطاع الحيويِّ.

وفي عام 2022، أعلنت المملكة عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في إقامة مجمع لصناعة ألواح الصلب، ومصنع لتصنيع بطاريات السيَّارات الكهربائيَّة، كما وقَّعت عقدًا مع شركة «لوسيد جروب إنك» لشراء ما بين 50 إلى 100 ألف سيارة كهربائيَّة خلال السنوات العشر المقبلة.

صناعة السيارات الكهربائية في المملكة

39 مليار دولار استثمارات

استثمار 10 مليارات دولار في شركة «لوسيد»إطلاق العلامة التجارية الأولى (سير)

مصنع متخصص لإنتاج معادن بطاريات السيارات الكهربائية

6 مليارات دولار لإقامة مجمع لصناعة ألواح الصلب

جريدة المدينة