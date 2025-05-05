شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يغني في لندن دعماً لأهل دارفور

أحيا الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, حفل ساهر لأبناء الجالية السودانية, بالعاصمة البريطانية لندن, حضره جمهور غفير من أبناء الجالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن الفنان محمد بشير, أن الحفل يأتي في إطار دعمه لأهل إقليم دارفور المتضررين من الحرب. ونشر المطرب الشاب جانب من الحفل الذي تغنى فيه بأغنيته الجديدة “راجعين”, وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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