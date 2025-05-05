أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة

سلط تقرير صحفي، الضوء على الإيرادات التي سيحصل عليها إنتر ميلان، من وراء تجاوز عقبة برشلونة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر تعادل مع برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بنتيجة 3-3، ويستعد الفريقان لمواجهة الغد بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن إنتر في حال وصوله للنهائي، ستتجاوز إيراداته 130 مليون يورو، دون احتساب إيرادات التذاكر التي يتم بيعها لمبارياته.

وأضافت أن إنتر ميلان حقق بالفعل 115.17 مليون يورو من دوري الأبطال حتى الآن، في رقم لم يسبق لأي فريق إيطالي، وضعه في خزائنه من البطولة القارية.

وأشارت إلى أن الوصول للنهائي يعني إضافة 18.5 مليون يورو، مما يعني رفع الرقم إلى 133.67 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة أن هذه المبالغ ستسمح لإنتر ميلان بإغلاق الميزانية في 30 يونيو/حزيران القادم في وضع جيد، ولم يحدث خلال السنوات الماضية.

وختمت بأن إنتر ميلان مع هذه المبالغ، لن يكون مضطرا إلى بيع لاعبيه، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في صيف 2025.

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